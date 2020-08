Roma, l’uomo mascherato c’è: Pellegrini all’assalto dell’Europa

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Non sarà certo una mascherina a fermare la voglia di esserci di Lorenzo Pellegrini. Il trequartista giallorosso, infatti, ieri pomeriggio si è regolarmente allenato con i compagni, risultando così a totale disposizione di Paulo Fonseca per la sfida di giovedì prossimo contro il Siviglia. Il tecnico portoghese ha dimostrato già di credere ciecamente in lui. Anche quando Pellegrini era stanco, anche quando magari aveva bisogno di riposare un po’, il portoghese gli ha dato sempre fiato con il contagocce, proprio perché sa che Lorenzo ha i numeri per cambiare la partita da un momento all’altro. Contro il Siviglia potrebbe anche partire dal via, ma non da trequartista alle spalle di Dzeko. Fonseca, infatti, sta pensando di abbassarlo tra i due mediani, considerando l’assenza (assai pesante) di Jordan Veretout, in caso contrario – e cioè che Fonseca alla fine decida di confermare la fiducia a Cristante – allora Pellegrini si andrà a giocare una maglia da titolare con Carles Perez e Zaniolo.