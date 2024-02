Durante il post partita della sfida valida per l’andata dei playoff di Europa League, De Rossi ha parlato della sfida della sua Roma contro il Feyenoord. Queste le sue dichiarazioni:

Che risposte hai ricevuto?

In uno stadio così senza tifo Le squadre forti fanno la loro partita ovunque. Avevamo preparato la gara così, chiedo sempre grande aggressività ma capisco che è difficile. Prima della partita volevo motivarli ma non c’è stato bisogno.

Ci sono stati 5 cambi rispetto l’Inter ed è arrivata la reazione di Lukaku?

Lukaku è uno dei più forti al mondo in quel ruolo, accontentarci sarebbe sbagliato. Lui alla fine il gol lo fa, fa 5/6 tiri a partita. Non c’è da stupirsi. Lui deve fare gol anche con l’uomo addosso come oggi. Sono contento del suo atteggiamento e delle sue prestazioni.

Non era facile in questo campo e con questa squadra, siete riusciti ad essere compatti anche nel secondo tempo. Sul gol preso come si sono mossi i tuoi? Cosa chiedi in più?

C’è un errore che di base è mio, abbiamo tempi limitati, ma se prendi gol nella stessa maniera vuol dire che devo lavorare di più in questo senso. Devono dividersi bene gli uomini che hanno dentro e riempire l’area. Abbiamo gli uomini necessari per farlo, dobbiamo dividerci bene lo spazio da difendere. Ora torna NDicka e avremo modo di ritoccare questo concetto. Io per primo. Abbiamo subito troppi gol così ed è un segnale.

Ha visto il suo gioco nell’azione del gol? E la posizione di Paredes?

A volte si abbassa Paredes, altre volte è successo a Cristante, basta che qualcuno occupi quella funzione. La differenza la fa il gol in cui fa il passaggio, ha condotto palla e portata fino all’avversario. La differenza la fanno sempre loro in campo.

Sei stato Campione del Mondo, che caratteristica prenderesti a Sinner?

Oltre le qualità tennistiche di cui non capisco niente è un ragazzo molto educato, posato, che vive il suo successo con moderazione, quindi lavora forte, ed è la cosa più importante. E ha una freddezza da Campione.