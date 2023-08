Lo Stadio Olimpco è il secondo migliore impianto d’Italia. È questo il risutalto di uno studio condotto dal sito inglese Ticketgum. L’analisi prende in esame oltre 140 tra gli stadi più famosi del mondo, esaminando le loro capacità, le valutazioni delle recensioni, la media gol per partita e il coinvolgimento sui social media. L’Olimpico è nella graduatoria con il punteggio di 64,91 su 100 andandosi a piazzare in seconda posizione davanti al San Siro.

Allargando l’orizzonte all’Europa, il miglior stadio d’Europa e’ il Celtic Park di Glasgow, con un punteggio di 80,74. Mentre il Mineirao in Brasile, casa del Cruzeiro, è il miglior stadio del mondo, con un punteggio finale di 83,40.