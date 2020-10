Brutte notizie per Paulo Fonseca e la Roma. Davide Santon ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Come riportato da Sky Sport, questo problema costringerà il terzino giallorosso a stare fuori per un paio di settimane. L’esterno aveva accusato un fastidio proprio alla vigilia del match contro il CSKA Sofia.