Roma-Lazio, il derby della capitale. Nel pre partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN l’allenatore dei biancocelesti Tudor.

Su cosa ha lavorato in questi giorni?

“Su tutto quello che era possibile lavorare in poco tempo. I concetti che abbiamo allenato prima e un po’ sulla testa. Sarà una gara bella da giocare, in tutti i sensi. Una gara come tutte. Spero esca una bella gara senza polemiche”.



Kamada perché può fare male alla Roma?

“Kamada gioca perché per me è un giocatore forte”.

Immobile per Castellanos perché serve esperienza?

“Gioca Ciro e basta, poi ci sono cinque cambi e saranno tutti importanti oggi”.