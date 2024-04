Il derby della Capitale è ormai alle porte. Tra soli due giorni Roma e Lazio si sfideranno in una stracittadina al sapore di Europa. Per l’occasione lo Stadio Olimpico, perlomeno quello giallorosso, sarà ancora una volta sold out. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono stati invece venduti 15.500 tagliandi ai tifosi della Lazio, con circa duemila posti restanti ancora disponibili e acquistabili fino all’inizio della gara. Al momento sono 62.00 le presenze totali garantite, per una stracittadina che a livello ambientale si preannuncia straordinaria e affascinante come sempre.