La Gazzetta dello Sport (F. Capello) – La corsa alla zona Champions è arrivata alla fase decisiva: anche Roma, Atalanta e Lazio possono giocarsi le proprie chance. Il prossimo turno con il derby di Roma dirà molto in questa chiave: sarà una partita decisiva per entrambe, per la Lazio una specie di “dentro o fuori”. Tudor ha l’obbligo di vincere se vuole continuare ad ambire ai primi posti. Immagino che cosa possa aver frenato la squadra di De Rossi.

Conosco benissimo l’ambiente giallorosso: è possibile si siano un po’ adagiati credendo di essere diventati bravi, è un errore che a Roma è facile commettere. Difficile è invece correggerlo: Daniele, che ne conosce perfettamente i meccanismi, potrà trovare l’antidoto. Le Roma vista contro il Lecce non è stata la stessa che si è espressa nelle partite precedenti, l’esito non dipende dal valore degli avversari: nelle settimane scorse aveva battuto altre squadre dello stesso livello.