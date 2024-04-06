Pagine Romaniste – La Roma è attesa alla sfida con la Lazio, oggi alle 18:00. Sorride De Rossi, che per la stracittadina recupera la qualità di Dybala e Pellegrini. Assente N’Dicka, la retroguardia sarà diretta da Mancini, affiancato da Llorente, favorito su Huijsen. Assenze importanti per Tudor: infatti mancheranno Provedel e Zaccagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Corriere dello Sport (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

TuttoSport (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Il Messaggero (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Corriere della Sera (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Il Tempo (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.