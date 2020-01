Roma, la vittoria resta al Paulo

Domenica sera Fonseca affronterà la partita numero 470 della sua carriera da allenatore e incrocerà la Juventus col giocatore più forte del suo paese, Ronaldo. Nessuna emozione, “Gara normale” l’ha definita per non mettersi pressione addosso perché sa che la rivalità tra i club è antica. All’Olimpico sono previsti 60mila spettatori. Ronaldo ha appena segnato la sua prima tripletta italiana al Cagliari e ha festeggiato la sua migliore serie di gol da quanto gioca in Serie A: 5 partite di fila in gol. Sarri vuole chiudere il girone di andata al comando e il collega in zona Champions. Fonseca è imbattuto contro le principali rivali della Juventus e vuole assaggiare il profumo del podio. Recuperati Fazio e Zaniolo, ma la Roma si presenta all’appuntamento, come spesso accaduto, con la rosa decimata dagli infortuni. Saranno almeno 5 gli indisponibili: Santon, Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan e Kluivert. Diventano 7 se si aggiungono Spinazzola e Antonucci, in più Cristante è appena tornato ad allenarsi col gruppo e ha la chance di essere convocato. Formazione dunque confermata per la terza partita consecutiva e al massimo erano state due. Lo scrive Il Messaggero.