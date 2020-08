Roma, la stagione della verità per le giallorosse di Bavagnoli

Il Messaggero (G. Mustica) – L’obiettivo è uno e uno solo: migliorare il quarto posto dell’anno scorso. Centrando così un piazzamento in Champions e, perché no? Provare a vincere lo scudetto. La Roma Femminile di Betty Bavagnoli debutterà domani sera in casa del Sassuolo (partita in onda su Tim Vision) con la consapevolezza di voler fare qualcosa di importante. Sognare non costa nulla, anche perché l’impressione è che il gap con Juventus, Milan e Fiorentina sembra essersi ridotto sensibilmente. Nei due precedenti debutti in campionato le giallorosse hanno sempre perso: ora c’è l’obbligo di invertire la tendenza.