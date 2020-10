Roma, la scommessa è vinta. Tre punti ed energie risparmiate

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Massimo risultato col minimo sforzo. La Roma mette una seria ipoteca sul passaggio del turno vincendo in casa dello Young Boys in rimonta quella che era alla vigilia la gara teoricamente più dura del girone. E lo fa col minimo sforzo: nel primo tempo Fonseca mette in campo una squadra di riserve e nel secondo bastano pochi cambi e pochi minuti di Roma vera per ribaltare il risultato fino a quel momento sfavorevole. L’allenatore portoghese si è preso un bel rischio sotto gli occhi di Dan e Ryan Friedkin e del Ceo Fienga, tutti arrivati con un volo privato pilotato dallo stesso Dan. Il gol della vittoria è stato segnato da Kumbulla: “È stata una partita difficile. Giocavamo su un campo sintetico, a cui non siamo abituati e su cui molte squadre fanno fatica. Comunque la squadra ha risposto, abbiamo ribaltato il risultato e abbiamo vinto”.