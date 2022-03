Roma, la ripresa degli allenamenti martedì alle 11

Trasognata per la vittoria del derby, la Roma riprenderà gli allenamenti martedì alle 11. José Mourinho ha dunque concesso un giorno di riposo alla squadra. Al rientro a Trigoria non ci saranno Pellegrini, Cristante, Zaniolo e Mancini per il playoff verso Qatar 2022 dell’Italia in programma giovedì 24 (ore 20:45) contro la Macedonia. Assenti anche Rui Patricio, Shomurodov, Vina e Darboe: tutti convocati dalle rispettive nazionali. Il portiere affronterà ugualmente lo spareggio mondiale. Al rientro in campionato, la Roma affronterà la Sampdoria.