La fascia di capitano della Roma andrà a Lorenzo Pellegrini. Secondo l’inviato di Sky Sport, Paolo Assogna, sembrerebbe che Edin Dzeko sarà sollevato dal ruolo di capitano per via della lite con Paulo Fonseca.

Nel frattempo Tiago Pinto sta lavorando per trovare una via per il riavvicinamento delle parti. In ogni caso la fascia resterà sul braccio di Lorenzo Pellegrini dopo l’ottima prestazione con lo Spezia.