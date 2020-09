Roma, la Consob ha disposto il riavvio dei termini istruttori relativi all’OPA

Houston, 28 settembre 2020 – Con riferimento al documento di offerta depositato presso la Consob dall’Offerente in data 6 settembre 2020 (il “Documento di Offerta”), e facendo seguito al comunicato stampa del 12 settembre 2020 relativo alla sospensione dei termini istruttori del procedimento di approvazione del Documento di Offerta, si comunica che in data odierna la Consob ha disposto il riavvio di tali termini istruttori con decorrenza dalla data del 26 settembre 2020. I suddetti termini avranno scadenza il 6 ottobre 2020.

Comunicato emesso da Romulus and Remus Investments LLC e diffuso da A.S. Roma S.p.A. su richiesta della medesima Romulus and Remus Investments. LLC