Antonio Rudiger ha superato brillantemente l’andata della sua semifinale di Champions League. L’1-1 tiene il Chelsea in vantaggio per il ritorno e anche lui è stato protagonista di una grandissima partita fornendo l’assist per il gol di Pulisic. Nel post gara, a Sky Sport, ha commentato anche la partita che dovrà giocare la Roma contro il Manchester United. Queste le sue parole: “Ho giocato nella Roma e le auguro il meglio, spero vincano contro lo United e vadano in finale“.