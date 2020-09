Pagine Romaniste (da Villa Stuart S.Burioni) – È una giornata frenetica per Marash Kumbulla. Il difensore, appena sbarcato all’aeroporto di Fiumicino, si è recato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito. Il classe 2000 metterà poi la firma sul contratto per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Roma.