Roma, Kalinic sa come si fa. All’Allianz ha già fatto festa

Sarà anche una scelta obbligata, vista la squalifica di Edin Dzeko, ma Fonseca crede in Kalinic. L’allenatore portoghese lo ha visto diverso in queste ultime settimane. Nella rosa della Roma il croato è l’unico ad essere riuscito a segnare all’Allianz Stadium, il 20 maggio 2016 nel momentaneo 1-1 della Fiorentina sulla Juventus. Del resto poi, anche per la legge dei grandi numeri Kalinic dovrà sbloccarsi prima o poi: il suo ultimo gol risale a più di un anno fa. Poi tra Atletico e Roma 15 partite senza riuscire ad esultare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.