Brutte notizie per la Roma. Nicolò Zaniolo, durante la partita contro la Juventus, al minuto 35 è dovuto uscire dal campo in barella dopo una strepitosa cavalcata palla al piede a tutto campo. Il numero 22 giallorosso ha chiesto subito il cambio dopo lo scontro con De Ligt e Rabiot: il centrocampista ha lasciato il terreno di gioco in lacrime. Al suo posto è entrato Cengiz Under.