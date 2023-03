Roma-Juventus, la moviola dei quotidiani: promosso Maresca. Giusta l’espulsione di Kean, dubbio sul cartellino nel contatto Kostić-Ibañez

Pagine Romaniste – La Roma torna a vincere un big match, dopo la trasferta di San Siro contro l’Inter. I giallorossi superano la Juventus 1-0, grazie al gol di Mancini, protagonista anche dell’unico episodio da moviola: l’espulsione di Moise Kean. L’attaccante bianconero si fa espellere dopo 40” per un calcio volontario e diretto al 23 giallorosso, reo di averlo trattenuto, in un tipo di contrasto che Maresca ha evitato di fischiare da entrambe le parti. Episodio simile avvenuto poco prima dell’espulsione, tra Ibañez e Kostić, con quest’ultimo bravo a contenere la reazione.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport (M. Della Vite) – Il fatto più eclatante vede protagonista Moise Kean entrato in campo all’88’58”. Al primo pallone, pur se un po’ strattonato da Mancini,

l’attaccante juventino scalcia deliberatamente il difensore giallorosso e si prende il giusto rosso diretto al minuto 89’38”. Gesto violento, nessuna discussione. Maresca si perde un angolo e poco più e per il resto conduce bene. Voto: 7.

Il Corriere dello Sport (E. Pinna) – Bene Maresca, la sua partita è molto buona, resta solo il dubbio sul giallo a Kostić (per dire: Allegri lo ha tolto subito, come se si aspettasse il rosso) e su qualche fischio un po’ avventato (quello su Pogba è davvero “chiamato” dalla Juve, con Danilo che si ferma come a chiederlo). Era però Roma-Juve, con le polemiche post-Serra. il grado di difficoltà aumenta (di mezzo punto) il giudizio positivo per l’arbitro. Chiude con 1 rosso, 21 falli e 5 gialli. Voto: 7.