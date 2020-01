Il difensore serbo, Aleksandar Kolarov, è stato ammonito, per un fallo su Rabiot, al minuto 15 di Roma-Juventus. Il terzino era diffidato e salterà il match in programma domenica 19 gennaio contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris. Nel finale il cartellino è arrivato anche per Florenzi, anche lui salterà la trasferta di domenica.