Roma-Juventus e Inter-Atalanta: due sfide da 1,2 miliardi

Roma-Juve e Inter-Atalanta: è un weekend da sballo. La diciannovesima giornata di Serie A mette a confronto 4 delle prime 5 della classe. Due sfide ad alta quota che pesano per 1,2 miliardi di euro, mettendo assieme i fatturati dei quattro club, al netto delle plusvalenze. Domenica sera i bianconeri sono attesi dai giallorossi. Il club di Agnelli è passato dai 156 milioni di euro di fatturato nel 2011 a ben 494 milioni nella stagione 2018-19, merito anche dell’effetto Ronaldo. Il fatturato della Roma, invece, è stato ondivago, strettamente collegato alla partecipazione in Champions, ma nelle ultime due stagioni si è attestato intorno ai 250 milioni. Entrambi i club però non possono dirsi soddisfatti dal punto di vista della redditività: nella scorsa stagione i bianconeri hanno perso 40 milioni, i giallorossi 25. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.