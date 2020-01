Dopo l’assenza della settimana scorsa contro il Torino, Federico Fazio non ci sarà neanche domani. L’argentino infatti non è stato convocato per la gara con la Juventus per un problema all’adduttore destro. Il mister Fonseca durante gli ultimi allenamenti non lo ha visto ancora al 100% e ha preferito non rischiare lasciandolo a casa.