Roma-Juventus 1-2. Demiral e Ronaldo stendono i giallorossi, inutile il gol di Perotti

Pagine Romaniste (dallo Stadio Olimpico D.Moresco – L.Fantoni) – Dopo la brutta sconfitta contro il Torino, la Roma tenterà di rialzarsi con la Juventus di Maurizio Sarri. Fonseca ha pensato al cambio modulo, ma ha confermato il solito 4-2-3-1. In porta c’è Pau Lopez, con Smalling e Mancini che avranno il compito di difendere la porta dello spagnolo. Ai loro lati agiscono Florenzi e Kolarov con Veretout e Diawara che invece occupano la zona mediana del campo. Davanti Edin Dzeko, con Zaniolo, Pellegrini e Perotti che supporteranno il bosniaco nelle fasi d’attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (C), Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout (65′ Cristante), Diawara; Zaniolo (35′ Under), Pellegrini, Perotti (82′ Kalinic); Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Bruno Peres, Spinazzola, Cetin, Kalinic.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Santon, Fazio, Zappacosta, Pastore, Kluivert, Mkhitaryan.

Diffidati: Pellegrini, Florenzi, Kolarov.

Squalificati: –

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral (19′ De Ligt), Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (70′ Danilo); Dybala (70′ Higuain), Ronaldo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Can, Bernardeschi, Douglas Costa, Pjaca.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Indisponibili: Khedira, Chiellini.

Diffidati: –

Squalificati: Bentancur.

Marcatori: 2′ Demiral (J), 10′ Ronaldo (J).

Ammoniti: Veretout (R), Pjanic (J), Kolarov (R), Mancini (R), Rabiot (J), De Ligt (J), Cuadrado (J), Kalinic (R)., Cristante (R).

Espulsi: /

Note: /

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Assistenti: Meli-Fiorito.

IV uomo: Giacomelli.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Paganessi.

TABELLINO

SECONDO TEMPO

90+5′ – Termina la gara all’Olimpico.

90+4′ – Ammonito Florenzi per un fallo su Matuidi.

90+2′ – Grande imbucata di Cristante ma Dzeko liscia la palla e Pellegrini calcia alto!

85′ – Dzeko mette una palla insidiosa in mezzo ma il pallone termina tra le braccia di Szczesny.

83′ – Ammonito Kalinic per una gomitata a Bonucci.

82′ – Ammonito Cristante.

82′ – Sostituzione Roma: esce Perotti ed entra Kalinic.

80′ – Colpo di testa di Kolarov che termina tra le braccia di Szczesny!

78′ – Goal annullato a Higuain per fuorigioco.

77′ – Ronaldo vicinissimo al goal ma la sua conclusione termina di poco alla sinistra di Pau Lopez!

70′ – Doppio cambio per gli ospiti: entrano Higuain e Danilo, escono Dybala e Ramsey.

68′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA!!!! PEROTTI SEGNA DAGLI UNDICI METRI!

67′ – Guida assegna rigore alla Roma per il mano di Alex Sandro!

65′ – Prima palo di Dzeko e poi miracolo di Szczesny su Under! Proteste giallorosse per una mano di Alex Sandro!

64′ – Per la Roma entra Cristante ed esce Veretout.

57′ – Uno-due tra Ramsey e Ronaldo ma si genera un rimpallo e la palla termina tra le mani di Pau Lopez.

54′ – Sugli sviluppi di corner la palla termina sui piedi di Under che la mette in mezzo ma Mancini la liscia!

48′ – Dzeko arriva al tiro che viene però contrastato da De Ligt.

45′ – Inizia il secondo tempo all’Olimpico.

PRIMO TEMPO

45+4′ – Finisce il primo tempo.

45+1′ – La punizione dal limite di Kolarov prende la barriera e termina in angolo.

45′ – Perotti atterrato al limite dell’area, ammonito Cuadrado.

44′ – Pericolosa azione degli ospiti ma Dybala non riesce a trovare l’imbucata per Ronaldo.

35′ – La punizione di Kolarov termina alta sopra la traversa.

35′ – Zaniolo esce dal campo in barella e in lacrime. Al suo posto entra Under.

31′ – Ammoniti Rabiot e De Ligt per un fallo al limite su Zaniolo, che di conseguenza si infortuna e chiede il cambio.

26′ – Ammonito Mancini per un fallo a centrocampo su Matuidi.

19′ – Demiral costretto a uscire in seguito a una brutta caduta.

16′ – Pellegrini vicino al gol ma Rabiot salva con il corpo.

13′ – Ammonito Kolarov che era diffidato: salterà Genoa-Roma.

12′ – Ammonito Miralem Pjanic.

10′ – Cristiano Ronaldo segna il raddoppio degli ospiti su calcio di rigore.

9′ – Calcio di rigore per la Juventus per fallo di Veretout, che viene anche ammonito.

7′ – Tiro altissimo di Perotti che ha calciato da fuori area sugli sviluppi di un corner.

5′ – Azione pericolosa della Juventus in contropiede fermata dalla difesa romanista.

2′ – Demiral porta in vantaggio i bianconeri con tiro sugli sviluppi di un calcio di punizione.

0′ – Inizia il match dello stadio Olimpico.

PRE-PARTITA

Ore 20.08 – In campo anche la Roma.

Ore 20.06 – Juventus in campo per il riscaldamento.

Ore 19.57 – Arrivano anche i portieri della Roma.

Ore 19.54 – In campo i portieri della Juventus.

Ore 19.37 – La formazione della Juventus.

Ore 19.34 – Le due squadre sono arrivate allo Stadio.

Ore 19.24 – La formazione ufficiale della Roma.