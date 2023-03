Roma-Juve, Favino: “Juve quadrata. Il gioco di Mou non mi esalta ma la mia Roma può stupire”

Da sintomatico come affronta le prossime settimane, tra Juve, Real Sociedad e derby?

“Eh, come lo affronto? Non chiedetemi pronostici per favore”.

La Roma migliore che ha visto quest’anno? “All’andata con l’Atalanta e in alcune gare dove ho visto una squadra più centrata, come con il Salisburgo nella gara di ritorno: abbiamo giocato una partita aggressiva fisicamente, penso potremmo farlo sempre, se avessimo continuità”.

E perché non l’avete? “Non vorrei entrare troppo nel merito e prendermela con il povero Mourinho. Ma voglio essere sincero e da osservatore posso dire il gioco di Mou non mi esalta, anche quando allenava altre squadre. Forse dal punto di vista del gioco la Roma più bella rimane la prima di Spalletti”.

Quando è arrivato il portoghese non ha pensato potesse essere una garanzia di futuri grandi acquisti?

“Qualsiasi proprietà americana è abituata a ragionare in un certo modo, anche nello sport. Questi non sono gli emiri, per cui quando fanno business pensano al business. Io non so se ci sia stato un fraintendimento alla base, ma so che se Mourinho fosse il regista di un film in cui recito, penserei molto spesso di essere un attore davvero scarso e non so se andrei sul set con piacere. Certo, non sappiamo quello che succede a Trigoria e nello spogliatoio, ma è chiaro che se lavori con un regista che ha vinto cinque Oscar è più facile pensare che l’errore lo fai tu. Poi è vero pure che a volte Mourinho, in maniera onesta o più strategica, si prende delle colpe”.

Dopo la Cremonese si è parlato quasi solo della lite con Serra.

“Ma quello può capitare. Ci sono tanti allenatori piagnoni in giro per l’Italia, anche senza andare troppo lontano…”.

Torniamo alla gara di oggi. Un Roma-Juve memorabile?

“La rovesciata di Pruzzo su cross di Chierico (4 dicembre 1983, ndr) rimane stampato nel mio dna. E il 2-2 gol di Nakata e Montella nell’anno dello scudetto”.

Ci permettiamo di fare presente che in questi casi si giocava a Torino.

“Vero. Dei match dell’Olimpico dico il 4-0 del 2004, quello del ‘zitti, quattro e a casa’ di Totti… Un episodio simpatico”.