Roma-Juve, Cristante ammonito: salterà il Sassuolo

Una pedina fondamentale persa. Contro il Sassuolo, domenica alle 18, non ci sarà Bryan Cristante. Il numero 4 della Roma non sarà a disposizione di José Mourinho. Nel corso della gara contro la Juventus, Cristante ha infatti rimediato un’ammonizione.

La Roma torna così a dover fare i conti con le assenze per squalifica. Nell’ultima gara prima dell’odierna partita con la Juve, infatti, Mourinho non ebbe a disposizione Smallino. Domenica, invece, non ci sarà Cristante.

Probabile una nuova titolarità di Wijnaldum, proprio come avvenuto a Cremona. Dopo l’espulsione rimediata contro i grigiorossi, ieri è stata sospesa la squalifica per Mou: l’allenatore della Roma potrebbe però essere comunque in panchina.