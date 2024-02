Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato dopo la sconfitta con l’Inter. Queste le sue parole:

MANCINI A DAZN

Cosa vi siete detti dopo una partita in cui ve la siete giocata alla pari con la squadra più forte del campionato?

Ci siamo detti che brucia perché quando perdi non è una cosa positiva. Perdi contro l’Inter e ci sta che sei arrabbiato. Però siamo consapevoli che abbiamo fatto la partita giusta, davanti avevamo la squadra più forte del campionato. Abbiamo fatto un primo tempo stupendo ed eravamo in vantaggio e dobbiamo rimproveraci tanto quei 10/15 minuti del secondo tempo dove ci siamo fatti riprendere.

Ci aiuti a capire questo cambiamento nel vostro stile di gioco?

Il mister è preparato e ha portato le sue idee. Noi siamo stati bravi a capirle e a metterci lì con la testa giusta. Prima che arrivasse lui i risultati non stavano andando bene e sapevamo che bisognava dare un qualcosa in più e stasera abbiamo messo in pratica quello che ci chiede lui nel migliore dei modi. Un 4-2 è un risultato un po’ pesante perché l’Inter ha fatto una bella partita ma un pareggio sarebbe stato più giusto. La prestazione ci deve far pensare che continuando così i risultati arriveranno.

Siete passati da una difesa a 3 a una a 4. Cos’è la cosa più facile e quella più difficile in questo cambiamento?

Sta nei giocatori capire in fretta quello che ti chiede il mister. Ti posso dire che in una difesa a 3 a volte siamo più aggressivi, ragionando meno di reparto. A 4 devi ragionare di reparto, guardare la tua zona che devi coprire in modo diverso. Sia io che i miei compagni abbiamo già giocato sia a 4 che a 3 quindi siamo abituati.

È più difficile marcare Thuram o Lukaku in allenamento?

Sono due giocatori fortissimi. Rom per me è uno dei centravanti più forti al mondo, ha tutto. Thuram è un grandissimo giocatore, quindi sono fortissimi tutti e due.

Questa prestazione è la prova che questo gruppo è fatto di uomini?

Si, siamo gente che pensa a far bene alla Roma e che va forte in allenamento. Proviamo a fare bene in tutte le partite come stasera. Ci abbiamo provato è andata male ma il percorso è questo e cercheremo di fare ancora meglio.