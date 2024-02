Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato nel post partita di Roma-Inter. Queste le sue parole:

FARRIS A DAZN

Bastoni ha detto che Inzaghi ha videochiamato la squadra all’intervallo. Come è andata?

Non c’è stata una videochiamata, c’è stata una comunicazione del mister che era ovviamente carico perché ha visto la squadra non fare quello che doveva nel primo tempo. Noi dello staff abbiamo solo riportato. Merito della Roma per il nostro primo tempo. Però abbiamo preso due gol evitabile su cui avevamo lavorato. Nel secondo tempo è venuto fuori il motivo per cui questi ragazzi sono così straordinari. Possono sbagliare una ventina di minuti ma poi la rimettono a posto, però deve essere un monito. Perché giocare con squadre come contro la Roma in questi cambi è difficile.

Cosa vi ha dato fastidio della Roma nel primo tempo e cosa avete cambiato nel secondo?

Creare con la mobilità la superiorità numerica per far andare fuori giri le loro pressioni. Ci aspettavamo una pressione più alta della Roma, questo è uno stadio che spinge e la squadra è salita di livello. Il secondo gol è una ripartenza che potavamo evitare. Nel secondo tempo è stato trovare le nostre posizioni e giocare tra le linee.

L’episodio del 2-2 ha dato fiducia a tutta la squadra…

Sono azioni che noi proviamo e riproviamo. Muovere una punizione veloce per non permettere il riposizionarsi degli avversari. L’input a fine primo tempo era quello di ritrovare le posizioni dei centrocampisti e aumentare la presenza dei quinti nella loro metà campo.

È più importante il +7 sulla Juventus o come è arrivata questa vittoria?

Non saprei. Dico che sono importanti entrambe le cose, è importantissimo tenere le squadre dietro lontane che non molleranno. Ma anche vincere in rimonta su questo campo è importante.

È più importante Lautaro o Thuram?

Sono importanti Arnutovic e Danchez perché danno sempre il loro contributo. Oggi Marko ha dato l’assist.

Contro l’Atletico c’è qualcosa che vi preoccupa?

Ancora non ci abbiamo messo la testa. Prima ce la Salernitana. L’Atletico è una grandissima squadra e andrà affrontata nei migliori dei modi.