Roma-Inter: le probabili formazioni e dove vederla. Torna Matic in mezzo al campo con Cristante in difesa, Dybala a partita in corso

Pagine Romaniste (F.Castellucci) – La sfida in programma domani alle 18:00 allo Stadio Olimpico è una partita da non sbagliare. Il passato bussa alle porte di José Mourinho. La Roma sfida l’Inter per quella che potrebbe essere l’ultima corsa Champions.

L’anticipo della 34ª giornata di Serie A vedrà i nerazzurri, quarti a 60 punti, sfidare i giallorossi, nel terzetto a 58 punti. Lo Special One dovrà affrontare l’emergenza indisponibili.

El Shaarawy sarà out per un mese, almeno. Smalling, Karsdorp, Llorente ai box. Flebile speranza per Dybala, che andrà in panchina, così come Wijnaldum e Belotti. Inzaghi invece arriva alla sfida dell’Olimpico lanciatissimo dopo i 6 gol al Verona.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-INTER

Poca possibilità di scelta per Mourinho, pochi dubbi da sciogliere. In porta Rui Patricio, che sarà protetto dal terzetto difensivo composto da Cristante adattato, con Mancini e Ibanez ai suoi lati. Dopo la squalifica di Celik non ci sono altre alternative.

Centrocampo con la conferma di Bove e il ritorno dal primo minuto di Matic. Il gigante serbo, insieme al “cane malato”, avrà il compito di arginare il centrocampo dei nerazzurri. Completano le fasce Zalewski e Spinazzola. Panchina per Wijnaldum, forse avrà qualche minuto a gara in corso.

Tridente offensivo con il capitano, Lorenzo Pellegrini e Ola Solbakken. Il norvegese, complice l’infortunio di El Shaarawy, ritrova una maglia da titolare. Scalpita Volpato, in attesa di capire le condizioni di Paulo Dybala. Perno dell’attacco Tammy Abraham, con Belotti che stringe i denti per la panchina.

Inzaghi ritrova Onana tra i pali, difesa con il dubbio Acerbi-De Vrij centrali, ai lati Bastoni e Darmian. Dumfries e Dimarco le frecce laterali, con al centro del campo Barella, Brozovic e Calhanoglu, turno di riposo per l’ex Mkhitaryan. Avanti Lukaku e Correa favoriti su Dzeko e Lautaro Martinez.

DOVE VEDERE ROMA-INTER

Il big match di sabato 6 maggio, sarà trasmesso in esclusiva da Dazn, anche in streaming. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

ROMA-INTER: ARBITRA MARESCA, AL VAR DI PAOLO

L’ultima direzione di Maresca con la Roma è stata la vittoria casalinga con la Juventus per 1-0. Non sono mancate però le polemiche tra il fischietto di Napoli e José Mourinho nel corso dei due anni giallorossi. Il suo bilancio nei precedenti con la squadra capitolina: 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Con Di Paolo al VAR invece, 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Camara, Volpato, Tahirovic, Wijnaldum, Darboe, Belotti, Dybala.

Allentatore: Mourinho.

Squalificati: Celik.

Diffidati: Ibanez, Dybala.

Indisponibili: Kumbulla, Smalling, Llorente, Karsdorp, El Shaarawy.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Bellanova, De Vrij, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Carboni, Martinez, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati:

Diffidati: Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan.

Indisponibili: Skriniar, Gosens, D’Ambrosio.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Imperiale – Bresmes.

IV Uomo: Colombo.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Paganessi.