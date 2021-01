Roma-Inter, le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini e Mkhitaryan dietro a Dzeko, ballottaggio Villar-Cristante

Pagine Romaniste – La Roma scende in campo contro l’Inter nella diciassettesima giornata di Serie A. Una sfida che potrebbe essere un crocevia per la stagione di Fonseca e i suoi, considerando che in caso di vittoria i giallorossi agguanterebbero il secondo posto, mentre nell’ipotesi contraria verrebbero probabilmente risucchiati dalle inseguitrici. Il tecnico portoghese conferma il 3-4-2-1 con Pau Lopez tra i pali. Davanti a lui ci saranno Mancini, Ibanez e Smalling. Centrocampo affidato a Veretout e Villar, ma attenzione al ballottaggio tra lo spagnolo e Cristante. Ai loro lati, sulle fasce (zona dove probabilmente si deciderà il match) agiranno Karsdorp e Spinazzola. Davanti, dietro a Dzeko, spazio a Pellegrini e Mkhitaryan.

Leggi anche: Il diktat di Conte: “Adesso misuriamo le nostre ambizioni”. E rilancia Vidal

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Leggi anche: Totti & Zanetti, trofei e polemiche. 2005-2010, cinque anni di super duelli

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.