Roma-Inter, le probabili formazioni dei quotidiani. Cristante-Veretout la coppia in mediana, confermato Kolarov nella difesa a tre

Pagine Romaniste – La Roma sfida l’Inter nella 34esima giornata del campionato di Serie A. Fonseca, per trovare il primo successo stagionale contro una delle prime quattro in classifica, si affida all’ossatura che gli ha dato qualche soddisfazione nelle ultime uscite, ripartendo dunque dalla difesa a tre e da uno schieramento molto vicino a quello che ha battuto il Verona nell’ultima uscita. In porta ci sarà Pau Lopez, difeso da Mancini, Ibanez e Kolarov. La linea di centrocampo del 3-4-2-1 sarà composta da Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie e Veretout e Cristante (in vantaggio su Diawara) in mezzo. Davanti confermato il tridente che vede Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

CORRIERE DELLO SPORT

TUTTOSPORT

IL MESSAGGERO

IL TEMPO

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA STAMPA

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL GIORNALE

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.