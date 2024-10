La Roma esce sconfitta contro l’Inter per mano del gol di Lautaro Martinez favorito da un doppio errore tecnico dei giallorossi. Tuttavia nonostante la sconfitta Juric vede anche delle cose positive soprattutto sotto l’aspetto dell’atteggiamento. Quello messo in campo da Dybala premiato dai pagellisti, facendolo risultare come uno dei migliori in campo insieme a Svilar e N’Dicka. Molto male tutti gli altri con Zalewski e Celik in testa: autori degli errori che hanno portato al gol dei neroazzurri. Male anche la coppia Cristante-Koné, ancora poco affini l’uno all’altra. Infine poco incisivi i cambi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT ROMA (3-4-2-1):

Svilar 6,5; Mancini 5,5, Ndicka 6,5, Angelino 55 (79′ Hermoso SV.); Celik 5. Koné 5 (53′ Pisilli 5.5), Cristante 5.5 (79 Le Fée S.V.), Zalewski 5 (72′ Baldanzi 5); Dybala 6 (79′ Soulé SV), Pellegrini 6: Dovbyk 5.5. Allenatore: Juric 5.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT ROMA (3-4-2-1):

Svilar 7; Mancini 6, Ndicka 7. Angelino 6 (79 Hermoso S.V.); Celik 5, Koné 6 (53′ Pisilli 5.5), Cristante 6. Zalewski 5 (72′ Baldanzi 5.5); Dybala 6,5 (79′ Soulé 6), Pellegrini 6; Dovbyk 6. Allenatore: Juric 6.

IL CORRIERE DELLA SERA ROMA (3-4-2-1):

Svilar 7; Mancini 6. Ndicka 6,5. Angelino 6; Celik 45, Koné 5 (53′ Pisilli 5,5), Cristante 6, Zalewski 4: Dybala 6,5. Pellegrini 6.5, Dovbyk 6. Allenatore: Juric 6.

LA REPUBBLICA ROMA (3-4-2-1):

Svilar 6,5; Mancini 6.5. Ndicka 6.5. Angelino 6 (79′ Hermoso SV.); Celik 4,5. Koně 5 (53′ Pisilli 6), Cristante 5 (79′ Le Fée S.V.). Zalewski 4.5 (72′ Baldanzi SV.); Dybala 6 (79′ Soulé SV). Pellegrini 6; Dovbyk 5.5. Allenatore: Juric 5.

IL TEMPO ROMA (3-4-2-1):

Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 6.5. Angelino 5.5; Celik 5. Koné 5.5 (53 Pisilli 6), Cristante 5. Zalewski 4.5 (72 Baldanzi 6); Dybala 6,5 (79 Soulé 6), Pellegrini 6; Dovbyk 5.5. Allenatore: Juric 5.5.

IL GIORNALE ROMA (3-4-2-1):

Svilar 6,5; Mancini 5.5. Ndicka 6.5, Angelino 5.5 (79′ Hermoso S.V.); Celik 5. Koné 5 (53′ Pisilli 5.5), Cristante 5.5 (79) Le Fée S.V.). Zalewski 5 (72′ Baldanzi 5); Dybala 6 (79′ Soulé SV), Pellegrini 6; Dovbyk 6. Allenatore: Juric 6.

