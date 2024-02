Simone Inzaghi non parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia di una sfida a causa della squalifica rimediata dopo il giallo con la Juventus. Domani alle 18:00, in panchina allo stadio Olimpico, ci sarà il suo vice Massimiliano Farris, per la sfida contro la Roma di Daniele De Rossi. Lo riporta Sky Sport.