Azmoun è tornato in Italia. Dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa d’Asia, l’attaccante iraniano torna a disposizione dei giallorossi. Secondo quanto riportato da Sky Sport domani verrà convocato per il match contro l’Inter. Ci sarà anche giovedì contro il Feyenoord, poiché a differenza della prima parte di stagione il giocatore è stato inserito nella lista Uefa e partirà per Rotterdam.