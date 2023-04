Roma-Inter, iniziata la vendita libera dei biglietti. Prezzi a partire da 45 euro – VIDEO

Sul proprio canale Twitter ufficiale, la Roma comunica che è iniziata la vendita libera per la sfida casalinga in programma ad inizio maggio con i nerazzurri. Prezzi a partire da 45 euro, per uno dei match crocevia della stagione, visto che nella corsa Champions League, l’Inter ha gli stessi punti della squadra di José Mourinho, il grande ex.

È partita la vendita libera per Roma-Inter! 🔥 🏟️ Acquista il tuo biglietto prima che l’Olimpico si riempia! ➡️ https://t.co/6nAFAnX0UE#ASRoma pic.twitter.com/xB3le3eFzE — AS Roma (@OfficialASRoma) April 6, 2023