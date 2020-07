La Roma, dopo un’ottima e convincente prestazione, ha pareggiato 2-2 con l’Inter di Antonio Conte. Durante il match ci sono stati alcuni acciacchi fisici per due giallorossi. Per Ibanez, uscito per far entrare Smalling, si tratta di un risentimento adduttore destro, mentre per Diawara, che ha lasciato spazio a Cristante, si tratta soltanto di crampi.