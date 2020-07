Roma, grande per una notte

Il Messaggero (U. Trani) – A 5 giornate dal traguardo ecco il big match nel posticipo dell’Olimpico. Niente scontro diretto, però, guardando la classifica. Ognuna va per la sua strada: l’Inter ancora corre per lo Scudetto, la Roma si accontenta di farlo per la partecipazione alla prossima Europa League e per la preparazione di questa edizione della coppa che riprenderà il 6 agosto. Una Roma tra problemi societari e di campo dunque si appresta a sfidare la squadra di Conte, con anche un obiettivo particolare: battere i nerazzurri per sconfiggere una delle prime quattro in classifica, cosa mai fatta dalla Roma finora in stagione. A tal proposito, queste le parole di Fonseca: “I numeri sono questi. Non abbiamo mai vinto, ma ci siamo andati vicino“.