Roma-Inter 0-2, la moviola dei quotidiani: Maresca horror, grazia Calhanoglu e non fischia un rigore per la trattenuta di Acerbi su Ibanez

Pagine Romaniste – Nemmeno a dirlo, la direzione di Maresca è tra i temi più caldi del post partita. “Ci sono degli episodi del match di cui dovrebbe occuparsi la società”. Ciò che viene maggiormente contestato all’arbitro partenopeo è la mancata tutela dei giocatori della Roma. Numerosi sono stati gli interventi border line degli interisti, Calhanoglu soprattutto, che mai sono stati sanzionati. C’è poi anche quella mano galeotta di Darmian sul cross di Bove ad inizio secondo tempo, ritenuta tuttavia involontaria e dunque regolare. Come la trattenuta di Acerbi in area di rigore.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Male Maresca, passi indietro dopo le ultime prove positive. Chiediamo, che colpa ha Mourinho se la trattenuta su Ibanez non viene giudicata da rigore (e non parliamo di linea tenuta su spinte e tirare, che è tutta a zig zag?) Se non ammonisce Calhanoglu (gamba tesa su Camara) e invece fa giallo a Mancini (identico fallo su Calhanoglu, graziato due volte)? Se il gomito di Darmian sul collo di Belotti non vale neanche il fallo?

Rischia Acerbi, quando tira la maglia di Ibanez in area col pallone che arriva proprio lì. Ci stava il rigore, non per questo Maresca. Ok il gol di Dimarco: non punibile l’eventuale offside di piede di Lukaku sul tiro di Dimarco. Voto: 4,5.

La Gazzetta dello Sport – Premesso che Roma-Inter è una delle partite più difficili da arbitrare, Maresca se la cava in quasi tutte le decisioni ma non nella gestione.Ineccepibili i gialli a Mancini, Pellegrini, Lautaro e Spinazzola. Manca almeno un giallo a Calhanoglu nel primo tempo: due entrate pericolose su Camara e Pellegrini.

Giusto non dare rigore sul mani di Darmian in caduta in area: il movimento dell’interista è naturale. Qualche dubbio su Acerbi che tira per la maglia Dybala: fuori area sarebbe stato fischiato fallo senza esitazioni. Troppe proteste e scenate. Maresca circondato, Belotti che spinge a forza Dumfries lento a uscire: perché non dare qualche giallo? Voto: 5,5.