Roma, incubo CR7 per la baby difesa

Il Messaggero (A. Angeloni) – Cristiano Ronaldo contro la Roma ha quasi sempre fatto bene, segnando ai giallorossi con tre maglie diverse: tre gol con quella del Manchester, due con quella del Real Madrid e due con quella della Juventus, per un totale di 7 reti in 10 gare. Domenica sera, nella sfida dell’Olimpico, si troverà di fronte una difesa giovanissima composta da: Mancini (24 anni), Kumbulla (20) e Ibanez (21). Una difesa bambina. Ma non per questo senza talento. In mancanza del difensore esperto che Fonseca sta chiedendo alla società – le difficoltà per Smalling potrebbero far virare la Roma su altri obiettivi come Marcao e Todibo – il portoghese continua comunque a puntare sullo schema a tre. In porta ci sarà ancora una volta Mirante, preferito a Pau Lopez.