Roma, incontro tra Rocchi, Fonseca e i giocatori per discutere gli episodi arbitrali della stagione

Quest’oggi Gianluca Rocchi, ex arbitro e attuale Consulente delle relazioni istituzionali della Can in materia di Var, ha incontrato Paulo Fonseca e una delegazione di giocatori della Roma tra cui Smalling, Mkhitaryan, Pedro, Cristante, Dzeko e Mirante. Come riportato da Emanuele Zotti de Il Tempo, al centro del dibattito ci sarebbero stati i principali episodi arbitrali della stagione, oltre a regolamento e VAR. La Roma è la prima società che ha richiesto un nuovo incontro dopo quello di inizio stagione.