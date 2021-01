Roma, incidente stradale per Morgan De Sanctis. Il dirigente non è in pericolo di vita

Iltempo.it – Momenti delicati in casa Roma. Nella notte il direttore sportivo Morgan De Sanctis è stato coinvolto in un incidente stradale con la sua auto ed è stato trasportato all’ospedale Gemelli. Ha subito un colpo alle costole e c’è stato bisogno di ricorrere a un intervento chirurgico. Il dirigente non è assolutamente in pericolo di vita.

Secondo Il Messaggero l’incidente è avvenuto in via Cristoforo Colombo e l’intervento è stato fatto a seguito di un’emorragia all’addome. Operazione riuscita. Intorno alla mezzanotte la sua Hyundai si è ribaltata. De Sanctis inizialmente ha deciso di recarsi a Villa Stuart e soltanto dopo è stato trasportato al Gemelli.