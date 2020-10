Roma inceppata, ma il punto pesa

Il Messaggero (U. Trani) – Esibizione deludente quella della Roma di Paulo Fonseca, che ieri sera è stata bloccata sullo 0-0 dal CSKA Sofia. Il portoghese, ripetendo quanto fatto a Berna nel debutto in Europa League, sceglie la rotazione extralarge per far riposare i titolari. Prova, come in Svizzera, a farli subentrare per vincere la gara, ma questa volta non gli riesce. 8 le novità rispetto all’ultima gara di campionato. Torna in campo Chris Smalling che si presenta da leader segnando all’inizio del match, gol poi annullato per un precedente fuorigioco di Mkhitaryan nell’azione. Nella ripresa, la Roma cala un po’ dal punto di vista fisico e Pau Lopez, quando chiamato in causa, risponde presente e permette agli uomini di Fonseca di collezionare il terzo clean sheet stagionale. Il contemporaneo 1-1 tra Cluj e Young Boys, permette ai capitolini di mantenere la testa del girone, a quota 4 punti insieme al Cluj che giovedì è atteso all’Olimpico.