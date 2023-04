Roma in partenza per Rotterdam: presente Pellegrini. Autografi per Dybala, Spinazzola e Abraham – VIDEO

È il momento della verità. Domani la Roma torna ad affrontare il Feyenoord dopo la finale di Tirana per l’andata dei quarti di finale di Europa League. La sfida, in programma alle ore 18:45, si giocherà al De Kuip privo di tifosi giallorossi dopo l’ordinanza della UEFA. In questi minuti la squadra è in partenza da Fiumicino per Rotterdam. Mourinho per la sfida contro gli olandesi ritrova Pellegrini: il capitano ha smaltito l’influenza e si candida per una maglia da titolare.