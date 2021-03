Roma in panne: alla ricerca dei gol perduti

Tuttosport (S. Carina) – AAA cercasi attacco disperatamente. A Trigoria gli attaccanti non segnano più. Dal 31 gennaio (3-1 al Verona), il reparto offensivo in campionato ha lasciato il segno soltanto contro l’Udinese (14 febbraio). Un gol tra l’altro ininfluente: il 3-0 in pieno recupero di Pedro.

Quasi due mesi, con 8 gare all’attivo, dove lo spagnolo, Dzeko, Mayoral, Mkhitaryan e Perez sono rimasti a secco. Così si spiega anche in parte la flessione dei giallorossi. Involuzione di un reparto che ha diverse cause. Dzeko ha di certo sofferto la rottura con Fonseca. Al suo posto, Mayoral ha probabilmente perso il treno per affermarsi titolare. Sei gare consecutive dal via in campionato, 0 gol.

Quelli che invece ha continuato a segnare con continuità in Europa. Mkhitaryan, prima del ko al polpaccio, aveva già palesato un’evidente flessione. Ma chi preoccupa di più è Pedro. L’involuzione dello spagnolo è inspiegabile. Tre gol e altrettanti assist nelle prime sette giornate, sempre titolare nelle prime dieci.

Poi, dopo l’espulsione per doppia ammonizione contro il Sassuolo, qualcosa è cambiato. L’ex Chelsea ha iniziato a giocare meno, si è infortunato e il suo rapporto con Fonseca si è incrinato. Numeri alla mano, un solo centro nelle ultime 13 apparizione. Urge un’inversione di tendenza.