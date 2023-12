Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Alla ricerca della felicità, che sia alla Roma o altrove. Lorenzo Pellegrini sta affrontando la stagione più complicata da quando è tornato a indossare la maglia giallorossa, dopo la parentesi al Sassuolo che gli ha permesso di crescere e attirare l’attenzione del club di cui è sempre stato tifoso. Un calo di prestazioni legato agli infortuni lo sta tormentando, impedendogli di trovare la giusta condizione atletica per incidere in partita come in passato, deludendo così le aspettative dei tifosi.

In questo contesto Pellegrini sta riflettendo sul suo futuro, come è naturale per qualsiasi giocatore. I club sauditi, nonostante gli acciacchi fisici del calciatore, stanno considerando l’opportunità di un’operazione, attratti dalle indiscutibili qualità del centrocampista, dalla sua età (compirà 28 anni a giugno) e dal suo attuale stato d’animo non particolarmente sereno. Lo stipendio di 6 milioni, che in passato ha frenato le avance di club esteri, non sembra essere un ostacolo per i club sauditi, che sono pronti a fare spese anche nelle prossime finestre di mercato nei top 5 campionati europei.

Gli agenti del capitano stanno raccogliendo gli interessamenti, ma al momento non stanno spingendo per un addio alla Roma. La decisione sarà esclusivamente una riflessione di Lorenzo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Mentre non è esclusa la possibilità di un addio a fine stagione, non sorprenderebbe vedere una sua partenza anche a gennaio, purché l’offerta soddisfi la valutazione della Roma.