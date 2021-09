Roma, il terzino è un problema: Karsdorp non basta e Reynolds va in tribuna

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – I problemi per Mourinho arrivano dagli specifici reparti, soprattutto uno: la fascia destra in fase difensiva. In quel ruolo il portoghese sta prendendo in considerazione soltanto Karsdorp che al momento non ha saltato una partita. La crescita dell’olandese è sotto gli occhi di tutti: 3 assist in 7 partite. Ora la stanchezza sta presentando il conto nelle parti finali di match per via del lavoro a tutta fascia. La coperta è troppo corta visto che Reynolds è sempre più escluso dai meccanismi giallorossi. La Roma ha investito una cifra importante battendo anche la concorrenza della Juventus, ma il terzino ha avuto difficoltà con Fonseca e ora non si sta imponendo.

Avrebbe bisogno di andare a giocare in prestito per capire meglio il calcio europeo e migliorare nella tecnica. Soltanto due minuti giocati in questa stagione. La conferma della sua lontananza è stata certificata anche ieri a Verona quando è finito direttamente in tribuna nonostante fosse l’unico terzino di ruolo a disposizione di Mourinho. Un segnale alla dirigenza e a Tiago Pinto che a gennaio dovrà cercare di cedere Santon e mandare Reynolds in prestito per far entrare un terzino che aiuti Karsdorp.