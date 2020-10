Roma, il rebus è a destra

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Cinque giorni alla ripresa del campionato. Domenica prossima all’Olimpico la Roma affronterà il Benevento e cercherà la seconda vittoria in campionato dopo quella di Udine. Resta il dilemma su chi far giocare sulla fascia destra. Il titolare prescelto da Fonseca era Karsdorp che però non ci sarà ancora per i soliti problemi muscolari. Il ballottaggio è ancora tra Santon e Bruno Peres. Il primo ha giocato contro la Juventus e l’Udinese perché il brasiliano, positivo al Covid a pochi giorni dall’inizio del campionato, era fuori condizione. Ora potrebbe tornare ad avere delle chances. L’italiano tra i tre resta il più affidabile sia perché può giocare anche a sinistra sia perché è l’unico più abile nella fase difensiva che in quella offensiva.