Corriere della Sera (G.P.) – Due fattori che potrebbero influenzare il campionato sono la Coppa d’Africa (dal 13 gennaio all’11 febbraio in Costa d’Avorio) e la Coppa d’Asia (14 gennaio-12 febbraio in Qatar), che toglieranno a molte squadre alcune big.

Se dal mercato non dovessero arrivare altri calciatori partecipanti a queste competizioni, con Pinto sulle tracce del giapponese Kamada, la Roma dovrà rinunciare “solo” ai nuovi acquisti Ndicka e Aouar. Il difensore, che ha da poco ottenuto il passaporto ivoriano, giocherà con i padroni di casa mentre il centrocampista parteciperà con l’Algeria.

Se dovessero arrivare fino alla fine, salterebbero un bel po’ di gare in campionato e in Coppa Italia: in Serie A non ci sarebbero con Atalanta (7 gennaio, con le nazionali già in ritiro), Milan, Verona, Salernitana, Cagliari e Inter. In Coppa Italia, salterebbero gli eventuali ottavi e quarti di finale, compreso il possibile derby con la Lazio.