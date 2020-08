Roma, il futuro passa dalla City

Il Messaggero (U.Trani) – Comincia l’era della nuova Roma. Fienga è già a Londra e da questa mattina comincerà a disegnare le strategie con Ryan Friedkin. Si dovrà dare solidità al club che ad oggi è da garantire alla Covisoc, già sistemata la pratica per l’iscrizione al campionato, e alla Consob. I due si incontreranno nell’ufficio che Pallotta aprì a Londra qualche anno fa. Con Ryan ci sarà il fedelissimo Williamson. Con loro anche legali del texano e alcuni esperti di finanza, questo per chiarire che la priorità e mettere in sicurezza Casa Roma. Tutto questo passando anche dal nuovo stadio: Dan è in contatto per avere certezza sull’area e sul percorso da fare entro fine anno. Ryan Friedkin lo ripete da qualche giorno: “Voglio esserci per il debutto in campionato“. Non è possibile segnare qualche data perchè il dpcm sulle misure di contenimento è stato prorogato fino al 7 settembre. Il mercato, dunque, passa in secondo piano, ma leggendo il comunicato Friedkin ha chiarito che tra gli obiettivi c’è quello di “allestire una squadra in grado di competere per le prime posizione nel campionato nazionale e nelle competizioni internazionali“. Il gruppo di quasi 30 giocatori è ritenuto esagerato, almeno quanto il monte ingaggi.