Partita rocambolesca quella tra Milan e Salernitana, valida per l’ultimo turno di Serie A. I rossoneri sembravano in pieno controllo del match: infatti al 27′ del primo tempo si trovavano già in doppio vantaggio grazie alle reti di Leao e Giroud. Simy ha accorciato le distanze al 64′, ma al 77′ Calabria ha siglato il gol del 3-1. Quando ormai si aspettava solo il fischio finale, gli ospiti hanno prima portato sul 3-2 il punteggio con Sambia per poi raggiungere il definitivo 3-3 con Simy che ha così messo a segno la personale doppietta.