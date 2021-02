Roma, il copione sbagliato senza gol

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Stanco di sentirsi dire che è capace di vincere sempre con le piccole ma mai contro le grandi, Fonseca ha cambiato copione e la Roma ha fatto 0-0 a Benevento. Domenica prossima vedremo se Fonseca sarà capace di battere il Milan e fare qualcosa di diverso anche in positivo. Nel frattempo Atalanta e Lazio hanno guadagnato due punti nella corsa alla Champions e la Juve è due punti sotto ma con due partite in meno.

La Roma ha messo davvero in difficoltà un coraggioso Benevento solo negli ultimi minuti, dopo aver ruminato calcio per 80 minuti abbondanti. Il climax è arrivato nel recupero del recupero quando Foulon ha agganciato il piede di El Shaarawy in piena area e Pairetto ha fischiato un rigore netto ma cancellato dalla Var, che ha giustamente rilevato una precedente posizione di fuorigioco di Pellegrini.

È vero che il Benevento si è chiuso a oltranza, ma una bella mano ai campani l’ha data proprio Fonseca che ha sbagliato tutte le sue scelte in panchina: Borja Mayoral, contro un avversario molto chiuso, è molto meno incisivo di Dzeko; Bruno Peres, destro schierato a sinistra, ha rallentato sempre il gioco; mantenere la difesa a tre, con Spinazzola tra i difensori e non sulla fascia, è stato però l’errore più grave.